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20. 07. 2017

В РФ опровергли секретную встречу Путина и Трампа

 
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в течение двух дней общались в ходе саммита G20 в Гамбурге, но никаних "тайных" встреч не было, передает РИА Новости.
 
Спикер Путина подчеркнул, что говорить про секретную встречу президентов абсолютно абсурдно и добавил, что лидеры обменивались мнениями во время обеда, но отдельной встречей это назвать нельзя.
 
"Действительно, они имели возможности переговорить во время обеда, собственно, продолжили какой-то обмен по тем темам, которые были на двусторонней встрече, фигурировали на повестке дня, но опять же позиционировать это как какую-то отдельную встречу, которую пытаются от кого-то утаить – это проявление той самой шизофрении", − указал пресс-секретарь российского лидера.
 
"Конечно, употребление такого термина, как какая-то "тайная" или "секретная" встреча – это только вызывает абсолютное удивление и непонимание, потому что была официальная, согласованная заранее по дипломатическим каналам двусторонняя встреча президентов Путина и Трампа... Не было каких-то секретных встреч, тайных встреч, и утверждать об этом абсолютно абсурдно", − заявил Песков в эфире Первого канала.
 
Напомним, ранее СМИ распостранили информацию о еще одной, неформальной встрече Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге, о которой ранее не было известно. Отмечается, что она продлилась час в присутствии только переводчика российского лидера.
 
В Белом доме назвали абсурдом и продолжением антироссийской истерии информацию прессы о тайной встрече лидеров России и США.

Источник: korrespondent.net
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