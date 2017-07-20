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20. 07. 2017

Киев призвал ООН быстрее реагировать на конфликты

 
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил на заседании Совета Безопасности ООН 19 июля, что главные институты ООН должны своевременно реагировать на конфликты в мире с целью их локализации и упреждения роста насилия и нарушений прав человека, передает Укринформ.
 
Кислица напомнил, что в 1994 году ООН не смогла предупредить геноцид в Руанде. 
 
"В вопросах предупреждения конфликтов и роста числа нарушений прав человека скорость реагирования ООН имеет критическое значение", − подчеркнул представитель Украины во время дебатов на тему мира и безопасности в Африке. 
 
"Двадцать лет спустя в вопросе Украины Объединенные Нации, Совет Безопасности и генеральный секретарь ничего не сделали для того, чтобы остановить оккупацию Крыма и военную агрессию России", − отметил Кислица. 
 
Украина призвала Совбез ООН наказать сбивших MH17
 
Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал лишить делегацию России в Совете Безопасности ООН права вето в вопросах, касающихся Украины.

Источник: korrespondent.net
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