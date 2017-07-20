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20. 07. 2017

В РФ напали на дом журналистки Новой газеты

 
На дом журналистки Новой газеты и ведущей радиостанции Эхо Москвы Юлии Латыниной совершили нападение, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщила сама Латынина, передает Эхо Москвы.
 
Отмечается, что нападение произошло в ночь с 18 на 19 июля. По словам журналистки, здание опрыскали едким веществом неизвестного состава. Среди пострадавших − четверо пожилых людей и двое детей.
 
Она добавила, что соседи заметили машину нападавших и уточнила, что инцидент произошел около 2.30 ночи. 
 
"Это было какое-то вещество с тошнотворным запахом, который, насколько я понимаю, достаточно мало наносит вред здоровью", − отметила Латынана. 
 
Журналист подчеркнула, что не намерена обращаться в полицию в связи с инцидентом.
 
"Я в этой комедии участвовать не буду", − сказала она.
 
По данным РИА Новости, полученным в пресс-службе ГУМВД по Москве, полиция проводит проверку после того, как неизвестный облил дом в Переделкино дурнопахнущей жидкостью.
 
Имя владельца дома официально не сообщается, однако источник в столичной полиции рассказал агентству, что речь идёт о Латыниной. Правоохранители установили, что разлитая жидкость опасности для здоровья не представляет.
 
Напомним, в летом прошлого года неизвестные напали на Латынину возле редакции Эха Москвы. Инцидент она связала со своими материалами в Новой газете о "поваре Путина" и бизнесмене Евгении Пригожине. 
 
В полиции подтвердили, что нападение на Латынину было связано с ее профессиональной деятельностью. Однако о дальнейших результатах расследования ничего не сообщалось.
 
Ранее сообщалось, что на станции метро Позняки в Киеве было совершено нападение на журналиста Руслана Коцабу, в результате которого ему рассекли губу.
Под Киевом неизвестные избили журналиста

Источник: korrespondent.net
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