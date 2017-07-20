В РФ напали на дом журналистки Новой газеты

На дом журналистки Новой газеты и ведущей радиостанции Эхо Москвы Юлии Латыниной совершили нападение, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщила сама Латынина, передает Эхо Москвы.

Отмечается, что нападение произошло в ночь с 18 на 19 июля. По словам журналистки, здание опрыскали едким веществом неизвестного состава. Среди пострадавших − четверо пожилых людей и двое детей.

Она добавила, что соседи заметили машину нападавших и уточнила, что инцидент произошел около 2.30 ночи.

"Это было какое-то вещество с тошнотворным запахом, который, насколько я понимаю, достаточно мало наносит вред здоровью", − отметила Латынана.

Журналист подчеркнула, что не намерена обращаться в полицию в связи с инцидентом.

"Я в этой комедии участвовать не буду", − сказала она.

По данным РИА Новости, полученным в пресс-службе ГУМВД по Москве, полиция проводит проверку после того, как неизвестный облил дом в Переделкино дурнопахнущей жидкостью. Имя владельца дома официально не сообщается, однако источник в столичной полиции рассказал агентству, что речь идёт о Латыниной. Правоохранители установили, что разлитая жидкость опасности для здоровья не представляет. Напомним, в летом прошлого года неизвестные напали на Латынину возле редакции Эха Москвы. Инцидент она связала со своими материалами в Новой газете о "поваре Путина" и бизнесмене Евгении Пригожине. В полиции подтвердили, что нападение на Латынину было связано с ее профессиональной деятельностью. Однако о дальнейших результатах расследования ничего не сообщалось. Ранее сообщалось, что на станции метро Позняки в Киеве было совершено нападение на журналиста Руслана Коцабу, в результате которого ему рассекли губу. Под Киевом неизвестные избили журналиста

Источник: korrespondent.net