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20. 07. 2017

СМИ: Трамп отменил военную программу по Сирии из-за РФ

 
Президент США Дональд Трамп принял решение прекратить программу военных тренировок и вооружения сирийской умеренной оппозиции, которую стремятся истребить правительственные войска Башара Асада, передает The Washington Post.
 
Отмечается, что этот шаг был сделан в угоду интересов России.
 
Официальные представители сообщили изданию, что Трамп решил прекратить секретную программу ЦРУ по вооружению и тренировке умеренных сирийских повстанцев, которые ведут борьбу с правительством Башара Асада − шаг, которого долгое время добивалась Россия.
 
Программа была центральной основой политики США в Сирии, начатой администрацией Барака Обамы в 2013 году с целью уменьшения давления со стороны Асада на умеренную оппозицию.
 
Однако после того, как Россия через два года развернула свои войска в Сирии, эффективность программы оказалась под вопросом.
 
Чиновники заявили, что сворачивание секретной программы отражает заинтересованность американского лидера в поиске путей сотрудничества с Россией, которая рассматривает любое усиление оппозиции против Асада посягательством на свои интересы.
 
В Белом доме пока воздерживаются от комментариев.
 
Напомним, Трамп и президент России Владимир Путин одобрили соглашение о перемирии в южных районах Сирии на двусторонних переговорах в рамках саммита G20 в Гамбурге.
 
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Источник: korrespondent.net
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