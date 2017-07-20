СМИ: Трамп отменил военную программу по Сирии из-за РФ

Президент США Дональд Трамп принял решение прекратить программу военных тренировок и вооружения сирийской умеренной оппозиции, которую стремятся истребить правительственные войска Башара Асада, передает The Washington Post.

Отмечается, что этот шаг был сделан в угоду интересов России.

Официальные представители сообщили изданию, что Трамп решил прекратить секретную программу ЦРУ по вооружению и тренировке умеренных сирийских повстанцев, которые ведут борьбу с правительством Башара Асада − шаг, которого долгое время добивалась Россия.

Программа была центральной основой политики США в Сирии, начатой администрацией Барака Обамы в 2013 году с целью уменьшения давления со стороны Асада на умеренную оппозицию.

Однако после того, как Россия через два года развернула свои войска в Сирии, эффективность программы оказалась под вопросом.

Чиновники заявили, что сворачивание секретной программы отражает заинтересованность американского лидера в поиске путей сотрудничества с Россией, которая рассматривает любое усиление оппозиции против Асада посягательством на свои интересы.

В Белом доме пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, Трамп и президент России Владимир Путин одобрили соглашение о перемирии в южных районах Сирии на двусторонних переговорах в рамках саммита G20 в Гамбурге.

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Источник: korrespondent.net