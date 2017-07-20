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20. 07. 2017

У сенатора Маккейна диагностировали опухоль мозга

 
У американского сенатора-республиканца Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга, передает Reuters со ссылкой на его офис.
 
По информации агентства, речь идет о глиобластоме, появлению которой содействовал тромб.
 
Напомним, ранее Маккейну была проведена операция по удалению тромба в районе левого глаза.
 
В то же время, ряд других американских СМИ сообщает, что опухоль у сенатора удалена.
 
В заявлении Mayo Clinic в Финиксе штат Аризона, где Маккейну была сделана операция, говорится, что "сенатор и его семья изучают варианты дальнейшего лечения", которые могут включать комбинацию химиотерапии и облучения.
Глиобластома является наиболее частой и агрессивной из всех опухолей мозга. При лечении могут применяться химиотерапия, облучение и хирургические вмешательства.
 
При отсутствии лечения средний срок жизни с глиобластомой составляет несколько месяцев, при проведении химиотерапии и облучения — 15 месяцев. Однако у ряда пациентов этот срок может достигать двух лет.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце декабря 2016 года Маккейн прибыл с визитом в Украину. Президент Петр Порошенко наградил его орденом Свободы "за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки".

Источник: korrespondent.net
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