Трамп рассказал о второй встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью газете The New York Times, что обсуждалось в ходе его неформальной встречи с российским лидером Владимиром Путиным на ужине в Гамбурге.

Американский лидер заявил, что беседовал с Путиным "примерно 15 минут, в основном в шутливой форме" и подтвердил, что они обсуждали "вопрос о приемных детях".

По словам Трампа, его супруга Мелания сидела во время ужина рядом с президентом России с противоположной стороны стола.

"Подходило время десерта. Я подошел просто сказать "привет" Мелании и, находясь там, поздоровался с Путиным. На самом деле, это была беседа в шутливой форме. Это был недолгий разговор, может быть, 15 минут. Мы просто говорили обо всем. Вообще, было очень интересно, мы говорили об усыновлении", − рассказал американский президент.

Трамп "назвал любопытным" то, что всплыла тема усыновления, так как "его сын, Дональд Трамп-младший сообщил, что это было темой его встречи с несколькими россиянами, имеющими связи с Кремлем в ходе прошлогодней кампании".

Как сообщал Корреспондент.net , ранее СМИ распостранили информацию о второй, неформальной встрече Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге, о которой ранее не было известно. В Белом доме назвали абсурдом и продолжением антироссийской истерии информацию прессы о тайной встрече лидеров России и США. В РФ опровергли секретную встречу Путина и Трампа

Источник: korrespondent.net