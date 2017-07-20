В Еврокомиссии Украину и Польшу назвали разными мирами

Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс назвал Польшу и Украину разными мирами из-за коррупции и отсутствия верховенства права в последней, передает УНИАН.

Вспоминая ситуацию в Польше времен освобождения от коммунизма, политик отметил, что тогда поляки выбрали "верховенство права, демократию, открытость, свободу средств массовой информации, рыночную экономику и возможности для всех".

"Это выбор, который был сделан польским народом, когда они освободили себя от коммунистического давления. Не мы это сделали, поляки это сделали, начав в Гданьске. Люди, которыми мы можем только восхищаться, такие как Лех Валенса. Они это сами сделали. Но Европейский Союз помог ", − подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

Он убежден, что тогда ситуация в Польше была подобна ситуации в Украине в экономическом, социальном и политическом плане.

"Сейчас посмотрите на разницу. Это два разных мира. Частично это потому, что у нас есть верховенство права. Потому что у нас есть независимые судьи. Потому что с коррупцией можно бороться независимым судом. Поэтому в Польше нет олигархов, поэтому в Польше нет коррумпированного общества, которое является бичом для народа Украины", − подчеркнул Тиммерманс.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что усилия по искоренению коррупции в Украине на сегодняшний день недостаточны. Он выступает за срочное создание в Украине компетентного независимого органа для борьбы с коррупцией.

В НАБУ почти 400 дел на 84 миллиарда гривен

Источник: korrespondent.net