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20. 07. 2017

Прокуратура добилась доступа к документам ПриватБанка

 
В решении Печерского районного суда от 13 июля 2017 года говорится, что прокуратура добилась доступа к документам ПриватБанка по делу о доведении до банкротства.
 
В постановлении сказано, что Генеральная прокуратура просила доступ к документам, которые составляют банковскую тайну по банковским счетам ПриватБанка в отношении юридических лиц.
 
Перечень юридических лиц, счета которых будут проверяться, приведены в постановлении суда.
 
Напомним, глава правления ПриватБанка Александр Шлапак сообщил, что с помощью аудитора в банке нашли системные нарушения со стороны бывшего менеджмента при выдаче займов на 133 миллиарда гривен и Генпрокуратура открыла уголовные дела о доведении финучреждения до неплатежеспособности.
 
Ранее сообщалось, что в июле Минфин докапитализировал ПриватБанк на 22,5 миллиарда гривен.

Источник: korrespondent.net
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