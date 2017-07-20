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20. 07. 2017

Трамп, Обама и Клинтон поддержали Маккейна в связи с болезнью

 
Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления сенатору Джону Маккейну, у которого диагностировали опухоль мозга, передает пресс-служба Белого дома.
 
"Сенатор Джон Маккейн всегда был бойцом. Мы с Меланьей (супруга Трампа – ред.) посылаем наши мысли и молитвы сенатору Маккейну, его супруге Синди и всей их семье. Выздоравливай скорее", – говорится в заявлении американского лидера.
 
Также слова поддержки американскому сенатору выразили экс-президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.
 
"Джон Маккейн − американский герой и один из самых храбрых бойцов, которых я знаю. Рак не знает, с кем он связался. Задай ему жару, Джон", − написал Обама в Twitter.
 

John McCain is an American hero & one of the bravest fighters I've ever known. Cancer doesn't know what it's up against. Give it hell, John.

— Barack Obama (@BarackObama) 20 июля 2017 г.
 
Клинтон в соцсети назвала сенатора "на редкость сильным" и сказала, что мысленно находится рядом с членами семьи Маккейна.
 

John McCain is as tough as they come. Thinking of John, Cindy, their wonderful children, & their whole family tonight.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 20 июля 2017 г.
 
Напомним, ранее Маккейну была проведена операция по удалению тромба в районе левого глаза. После этого стало известно, что у сенатора обнаружили глиобластому - опухоль головного мозга. На данный момент изучаются варианты его дальнейшего лечения.
Сенатор-республиканец от штата Аризона 80-летний Джон Маккейн считается одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он работает в конгрессе США с 1982 года, а до этого отдал более 20 лет военной службе в военно-морской авиации США, воевал во Вьетнаме, был в плену. 
 
В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты США, но проиграл Бараку Обаме. В сенате он занимает должность председателя комитета по вооруженным силам. Маккейн известен в том числе своей жесткой позицией по отношению к России.

Источник: korrespondent.net
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