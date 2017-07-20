Итоги 19.07: Хайп о Малороссии, упрек Киева в ООН

Киев призвал Москву осудить Малороссию На встрече в Минске Украина призвала Россию осудить провозглашение Малороссии, так как это является нарушением Минских соглашений. Отметим, что помощник президента РФ Владислав Сурков назвал государство Малороссия воображаемым и заявил, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. Корреспондент.net разбирался, как в мире реагируют на Малороссию.

Украинская делегация призвала ООН быстрее реагировать на конфликты

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил на заседании Совета Безопасности ООН 19 июля, что главные институты ООН должны своевременно реагировать на конфликты в мире с целью их локализации, и упрекнул организацию в том, что она не остановила оккупацию Крыма и военную агрессию России.

"Двадцать лет спустя в вопросе Украины Объединенные Нации, Совет Безопасности и генеральный секретарь ничего не сделали для того, чтобы остановить оккупацию Крыма и военную агрессию России", − отметил Кислица.

Порошенко назвал Россию общим агрессором Грузии и Украины Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский и грузинский народы будут совместно бороться за деоккупацию своих территорий. Глава государства убежден, что ради освобождения оккупированных территорий от агрессора − России, Украина и Грузия должны объединить свои усилия и усилия мирового сообщества.

Савченко создала партию

Внефракционный депутат Надежда Савченко сообщила о создании политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", которую, по ее словам, уже зарегистрировали в Минюсте.

"Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", − заявила нардеп.

Сепаратисты подтвердили, что в ЛДНР удерживается 71 украинец

Депутат Ирина Геращенко заявила, что на переговорах в Минске представители ЛДНР подтвердили содержание 71 пленного украинца. По ее словам, 56 пленников удерживают в Донецкой области, и четырнадцать − в Луганской области.

По информации Геращенко, следующий этап переговоров по освобождению пленных состоится 31 июля в режиме видеосвязи.

На Луганщине десятки тысяч людей остались без воды

В Луганской областной военно-гражданской администрации сообщили, что около 60 тысяч человек в области остались без водоснабжения.

В знак протеста против отключения Луганского энергетического объединения от электроснабжения объектов водопроводно-канализационного хозяйства в Лисичанске перекрыли трассу регионального значения.

Президент Венгрии признал ответственность страны за холокост

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху признал ответственность своей страны за соучастие в холокосте. Он назвал преступлением и грехом сотрудничество властей Венгрии под руководством Миклоша Хорти с нацистами и отказ от защиты еврейской общины во время Второй мировой войны.

В парламенте предложили отменить неприкосновенность депутатов В Верховной Раде 158 депутатов зарегистрировали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Сбор голосов за законопроект проводил депутат Юрий Левченко.

США ввели новые санкции против Ирана

Власти США расширили санкции против Ирана из-за программы баллистических ракет и другой незаконной деятельности.

Список расширен на 18 позиций. Туда внесены и физические, и юридические лица. 16 из них попали под санкции за поддержку незаконных иранских действий и транснациональной преступной деятельности. Еще двое внесены в список непосредственно за участие в программе создания баллистических ракет.

Источник: korrespondent.net