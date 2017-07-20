Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июля 2017, четверг, 08:32
+23°C
Завтра +23°C
+23°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,25
20. 07. 2017

В ДТП на юге Киргизии погибли восемь человек

Сегодня ночью в дорожно-транспортном происшествии на юге Киргизии с участием трех автомашин погибли восемь человек, сообщает Knews со ссылкой на МЧС республики.

По информации ведомства, около 3 часов ночи по Киеву на 460 км дороги Бишкек – Ош столкнулись грузовик МАН и два минивэна – Хонда Одиссей и Хонда Степ.

"В грузовике было двое, в Хонда Степ – девять и в Хонда Одиссей – 6 человек. В результате столкновения на месте погибли восемь человек: четверо мужчин, три женщины и пятилетняя девочка. Трое в тяжелом состоянии доставлены в городскую больницу Шамалды-Сая", – говорится в сообщении.

Все погибшие находились в Хонда Степ. В этом автомобиле выжил только водитель.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Ставропольском крае РФ в результате столкновения автобуса Neoplan и ВАЗ 211 два человека погибли, пострадали еще 27 человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии.

На Южном мосту в Киеве столкнулись шесть авто

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Сказали или работать, или увольняться. Неприятненький расклад.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.