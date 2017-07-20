В ДТП на юге Киргизии погибли восемь человек

Сегодня ночью в дорожно-транспортном происшествии на юге Киргизии с участием трех автомашин погибли восемь человек, сообщает Knews со ссылкой на МЧС республики.

По информации ведомства, около 3 часов ночи по Киеву на 460 км дороги Бишкек – Ош столкнулись грузовик МАН и два минивэна – Хонда Одиссей и Хонда Степ.

"В грузовике было двое, в Хонда Степ – девять и в Хонда Одиссей – 6 человек. В результате столкновения на месте погибли восемь человек: четверо мужчин, три женщины и пятилетняя девочка. Трое в тяжелом состоянии доставлены в городскую больницу Шамалды-Сая", – говорится в сообщении.

Все погибшие находились в Хонда Степ. В этом автомобиле выжил только водитель.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Ставропольском крае РФ в результате столкновения автобуса Neoplan и ВАЗ 211 два человека погибли, пострадали еще 27 человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии.

На Южном мосту в Киеве столкнулись шесть авто

Источник: korrespondent.net