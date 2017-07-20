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20. 07. 2017

Париж требует от Лондона 100 млрд евро за Brexit

Обязательным условием выхода Великобритании из Евросоюза будет выплата Лондоном своего долга перед бюджетом Евросоюза, пишет Reuters. Эта сумма может достичь 100 млрд евро, заявил министр экономики Франции Бруно ле Мейр.

"Я скажу то же, что любила повторять Маргарет Тэтчер: Мы хотим возврата наших денег. Можно обсуждать сумму, но сам факт того, что Великобритания должна заплатить то, что она виновата бюджета ЕС – это важное условие начала разговора о Brexit", – сказал ле Мейр.

Отмечается, что от Великобритании требуется покрытие части общих затрат Евросоюза, которые страна взяла на себя еще во время членства в ЕС. По словам Мейра, эта сумма может достичь 100 млрд евро (115 млрд долларов).

"Выплата Британией ее остатка является обязательным условием начала любой дискуссии о будущем наших отношений", – добавил министр экономики.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе Британия и ЕС начали первый раунд переговоров по Brexit. Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис встретился с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье в Брюсселе. Первый раунд переговоров продлится четыре дня.

Ранее сообщалось, что ЕС недоволен гарантиями Лондона по статусу граждан после Brexit.

Источник: korrespondent.net
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