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20. 07. 2017

В Киеве проходит акция в память о Шеремете

Сегодня в 8:00 утра в Киеве к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета началась акция памяти РікБезПавла. На мероприятие пришли журналисты и общественники с требованием к правоохранителям расследовать убийство коллеги, передает 112 Украина.

"На месте гибели Павла Шеремета, на пересечении ул. Франко и ул. Хмельницкого, продолжают приходить люди, они чтят его память. Здесь звучит музыка, сюда приносят цветы, лампадки. Здесь собралось огромное количество журналистов. Здесь установили плакат с фотографией Павла Шеремета. Здесь также находятся правоохранители, они следят за правопорядком и дежурят, чтобы автомобили рядом с местом гибели Павла Шеремета сегодня здесь не парковались", – говорится в сообщении.

С места сбора колонна пешим ходом отправится под здания Нацполиции, МВД и Администрации президента. Акция завершится в 10:00.

Как сообщал Корреспондент.net, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

В МВД заявили, что к убийству Шеремета причастна Россия.

Накануне генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти потребовал от Киева найти убийц Шеремета.

Источник: korrespondent.net
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