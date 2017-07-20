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20. 07. 2017

В здании Конгресса США задержали более 150 протестующих

В Вашингтоне полиция задержала 155 человек, которые проникли в офисные помещения Конгресса США, сообщает полиция Капитолия.

Демонстранты протестовали против реформирования республиканцами системы медицинского страхования. Акции протеста прошли одновременно в 45 точках Капитолийского холма.

Задержанным полиция предъявила обвинения в проведении незаконных демонстраций и проникновении в здание. Кроме того, пятеро задержанных были обвинены в сопротивлении полиции.

Всего в акциях протеста приняли участие несколько сотен человек.

Как сообщал Корреспондент.net, сенат США не будет рассматривать отмену медицинской реформы, принятой при президенте Бараке Обаме, известной как Obamacare. Республиканская партия неожиданно столкнулась с нехваткой голосов для принятия этого решения.

Источник: korrespondent.net
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