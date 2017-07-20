Российский телеведущий Дроздов попал в базу Миротворца

Известный российский телеведущий, ученый-натуралист и ведущий телепередачи В мире животных Николай Дроздов внесен в базу данных украинского сайта Миротворец.

Его данные опубликованы в разделе "чистилище".

Дроздов обвиняется в незаконном пересечении государственной границы Украины в июле нынешнего года.

"Участие в пропагандистских акциях на территории оккупированного Россией Крыма", – говорится в сообщении.

В частности, Дроздов участвовал в фестивале Алые паруса Артека.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в базу Миротворца попали несколько российских актеров, среди которых Дмитрий Дюжев и Анастасия Заворотнюк.

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Источник: korrespondent.net