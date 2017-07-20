Госдеп США закрывает отдел по кибербезопасности – СМИ

Госсекретарь Рекс Тиллерсон закрывает отдел Госдепа, который отвечает за координацию борьбы с киберугрозами с другими странами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в ведомстве.

В описании отдела на сайте Госдепа говорится, что он "играет ведущую роль в усилиях правительства США по созданию полностью открытой, безопасной и надежной информационной и коммуникационной инфраструктуры".

Отдел был создан в 2011 году, в период администрации Барака Обамы. В соответствии с указанными задачами, отдел по кибербезопасности должен консультировать власти страны о возникающих киберугрозах, координировать борьбу с ними на международном уровне и обеспечивать взаимодействие государственных ведомств в этой сфере.

По словам источников, отдел будет передан в состав бюро по экономическим и деловым связям. Решение о закрытии отдельного структурного подразделения, занимавшегося кибербезопасностью, Тиллерсон принял в рамках своей программы реорганизации внешнеполитического ведомства. Госсекретарь рассчитывает таким образом сократить штат и снизить расходы почти на треть.

Напомним, во время недавнего визита Тиллерсона в Киев были достигнуты договоренности в сфере борьбы с киберпреступностью.

Источник: korrespondent.net