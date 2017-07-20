Беспорядки на G20: на возмещение убытков выделят 40 млн евро

Правительство Германии и городские власти Гамбурга планируют возместить убытки пострадавшим от беспорядков, которые происходили во время саммита G20. На эти цели выделят 40 млн евро.

Половину расходов возьмет на себя город, другую – правительство. Кроме этого, планируется покрытие убытков, по которым не было страховки. Данное решение еще должен одобрить комитет Бундестага по бюджетным вопросам. Однако, ожидается, что члены комитета дадут свое согласие на компенсации.

Напомним, во время проведения 7-8 июля саммита G20 в Гамбурге дошло до масштабных беспорядков. Несколько дней и ночей в центральных районах города с разной интенсивностью продолжались столкновения между левыми экстремистами и полицией.

Согласно обнародованным 19 июля данным полиции Гамбурга, телесные повреждения получили в общей сложности 592 правоохранителя. Были зафиксированы сотни правонарушений.

Как сообщал Корреспондент.net, в связи с беспорядками в Гамбурге полиция задержала шестерых граждан России. Четверых из них вскоре отпустили. Двум россиянам грозит до 10 лет тюрьмы. Их подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении полиции.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net