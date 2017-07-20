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20. 07. 2017

Красный Крест отправил более 100 тонн гумпомощи в ЛДНР

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил шесть грузовых автомобилей с гуманитарной помощью на неподконтрольную территорию Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в четверг, 20 июля.

"Вчера из-за КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории последовали 6 грузовых автомобилей с грузом продуктовых и гигиенических наборов общим весом 113 тонн", – сказано в сообщении.

По данным пограничников, груз направлен по маршруту Киев-Донецк-Луганск.

Ранее ООН направила 20 грузовиков с товарами медицинского назначения на неподконтрольную территорию Донбасса. 

Источник: korrespondent.net
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