Красный Крест отправил более 100 тонн гумпомощи в ЛДНР

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил шесть грузовых автомобилей с гуманитарной помощью на неподконтрольную территорию Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в четверг, 20 июля.

"Вчера из-за КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории последовали 6 грузовых автомобилей с грузом продуктовых и гигиенических наборов общим весом 113 тонн", – сказано в сообщении.

По данным пограничников, груз направлен по маршруту Киев-Донецк-Луганск.

Ранее ООН направила 20 грузовиков с товарами медицинского назначения на неподконтрольную территорию Донбасса.

Источник: korrespondent.net