Дело Шеремета. МВД не может дать новую информацию

Следователи не дают разрешения раскрыть новую информацию об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко под стенами здания МВД, куда в годовщину убийства Шеремета пришли люди с требованием раскрыть преступление.

"Все, что могло не навредить следствию, руководство Нацполиции уже обнародовало на большой пресс-конференции 8 февраля. С тех пор следствие не позволяет нам обнародовать дополнительные сведения", – сказал Шевченко.

По его словам, прорабатываются несколько версий убийства Шеремета, но "у следствия нет процессуальных подозреваемых".

Отвечая на вопрос о перспективах раскрытия этого преступления, Шевченко отметил, что подготовлено оно профессионалами, поэтому раскрыть этого очень тяжело. При этом расследование убийства Шеремета осложняется его российским гражданством. "Следствие очень хочет провести следственные действия на территории России, но сделать это сейчас невозможно из-за характера отношений с РФ", – добавил Шевченко.

Ранее в Amnesty International заявили, что следствие не предоставило убедительных доказательств ни одной из официальных версий убийства Шеремета.

Источник: korrespondent.net