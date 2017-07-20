Сепаратисты всю ночь обстреливали Марьинку и Красногоровку – полиция

В ночь на 20 июля жилые кварталы двух прифронтовых городов - Марьинки и Красногоровки - подверглись обстрелу со стороны сепаратистов. Об этом сообщает Главное Управление Национальной полиции в Донецкой области.

Согласно сообщению, обстрел начался около полуночи и продолжался до восьми утра.

"Примерно в полночь в двух прифронтовых городах начались мощные обстрелы, которые закончились час назад. Информации о пострадавших на данный момент нет", - говорится в сообщении полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Полицейские и спасатели пытаются ликвидировать пожар в многоэтажном доме Красногоровки, куда попал снаряд. Жители многоэтажки эвакуированы. Предварительно установлено, что в квартире, где разорвался снаряд и находится эпицентр пожара, никто не жил.

Полицейские обходят улицы населенных пунктов, чтобы обнаружить возможные последствия обстрела и найти людей, нуждающихся в помощи.

Напомним, вечером 19 июля жилые кварталы Марьинки были подвергнуты обстелу из стрелкового оружия.

Источник: korrespondent.net