Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июля 2017, четверг, 13:05
+23°C
Завтра +23°C
+23°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,25
20. 07. 2017

В Китае продали древнюю бронзовую тарелку за $27 млн

На аукционе в городе Ханчжоу китайской провинции Чжэцзян по рекордной цене ушла с молотка древняя бронзовая тарелка, передает South China Morning Post.

Бронзовый артефакт времен династии Западная Чжоу (1046 г. до н.э. – 771 г. до н.э.) продан за 185 миллионов юаней ($27 млн) анонимному покупателю.

Отмечается, что изначально хозяином тарелки был человек из царской династии по имени Си Цзя Пань, живший около трех тысяч лет назад.

На тарелке, диаметр которой составляет 27 см, написан текст из 133 символов.

Как сообщал Корреспондент.net, в апреле нынешнего года в Гонконге на аукционе Sotheby’s за почти $30 млн была продана чаша из китайского фарфора времен династии Мин. Она была сделана около 600 лет тому назад.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сказали или работать, или увольняться. Неприятненький расклад.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.