В Китае продали древнюю бронзовую тарелку за $27 млн

На аукционе в городе Ханчжоу китайской провинции Чжэцзян по рекордной цене ушла с молотка древняя бронзовая тарелка, передает South China Morning Post.

Бронзовый артефакт времен династии Западная Чжоу (1046 г. до н.э. – 771 г. до н.э.) продан за 185 миллионов юаней ($27 млн) анонимному покупателю.

Отмечается, что изначально хозяином тарелки был человек из царской династии по имени Си Цзя Пань, живший около трех тысяч лет назад.

На тарелке, диаметр которой составляет 27 см, написан текст из 133 символов.

Как сообщал Корреспондент.net, в апреле нынешнего года в Гонконге на аукционе Sotheby’s за почти $30 млн была продана чаша из китайского фарфора времен династии Мин. Она была сделана около 600 лет тому назад.

Источник: korrespondent.net