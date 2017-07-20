В Азербайджане российский блогер получил три года тюрьмы

Бакинский суд в четверг, 20 июля, приговорил блогера Александра Лапшина, гражданина России, Украины и Израиля, к трем годам заключения. Государственный обвинитель требовал для него шести с половиной лет заключения.

Следствие сочло, что он нарушил закон, дважды без согласования с азербайджанской стороной посетив Нагорный Карабах, выступал в соцсетях с призывом признать независимость самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республики", а затем еще и по украинскому паспорту посетил Азербайджан.

Белорусские власти задержали Лапшина 15 декабря 2016 года по запросу Интерпола. Через месяц Генпрокуратура постановила выдать его Азербайджану. 26 января 2017 года Минский горсуд признал данное постановление законным, и в феврале блогера экстрадировали в Баку.

Сам Лапшин в своем последнем слове заверил, что не вступал в "преступную связь с армянским правительством" и выразил сожаления, что его действия "послужили причиной духовных страданий азербайджанского народа".

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал видеоблогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, виновным в разжигании ненависти, оскорблении чувств верующих, а также незаконном обороте специальных технических средств.

Источник: korrespondent.net