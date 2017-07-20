Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июля 2017, четверг, 13:06
+23°C
Завтра +23°C
+23°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,25
20. 07. 2017

В Украине с начала года зарегистрировано 90 случаев ботулизма

В Украине с начала 2017 года девять человек умерли вследствие заболевания ботулизмом, всего зарегистрировано 90 случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По состоянию на 18 июля 2017 года в Украине зафиксирован 81 случай заболевания ботулизмом, заболело 90 человек, 9 из которых умерли", – говорится в сообщении.

Отмечается, что восемь из девяти умерших заболели вследствие употребления вяленой рыбы, четверо – промышленного производства.

В Минздраве также сообщили, что в Украине осталось 22 курса лечения – канадского антитоксина, предоставленного Программой развития ООН. Три курса были использованы для спасения пациентов в Кировоградской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Оставшихся лекарств хватит для лечения еще 22 человек. Это самая качественная сыворотка в мире.

Как сообщал Корреспондент.net, в Украине три года не было сыворотки от ботулизма. При этом только в 2016 году ботулизмом заразились 115 украинцев, девять из которых скончались.

В Кировоградской области женщина умерла от ботулизма

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Сказали или работать, или увольняться. Неприятненький расклад.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.