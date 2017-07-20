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20. 07. 2017

В Черновицкой области на свадьбе отравились 15 человек

В селе Сучевены Черновицкой области на свадьбе отравились 15 человек, сообщает региональное управление Госсанэпидслужбы.

Согласно сообщению, сначала поступила информация о 9 пострадавших с признаками пищевой токсикоинфекции, которые ели блюда на свадьбе в ресторане.

"По состоянию на 19.07.2017 заболели 15 человек. Госпитализированы в инфекционное отделение 8 больных, в областную клиническую больницу – 1 больной и 6 больных находятся на амбулаторном лечении", – говорится в сообщении.

Сейчас в заведении проводятся дезинфекционные мероприятия. Также продолжается эпидемиологическое расследование. 

Напомним, в конце июня в одном из киевских ресторанов суши отравились 38 человек.

Источник: korrespondent.net
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