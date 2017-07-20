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20. 07. 2017

В АТО погибли девять украинских военных

В зоне проведения Антитеррористической операции на востоке Украины за сутки, по предварительным данным, девять украинских военнослужащих погибли и еще пять ранены. Об этом на брифинге в Киеве в четверг 20 июля сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, в результате обстрела Красногоровки погибли четыре бойца ВСУ, один – при обстреле Марьинки и один - на донецком направлении.

"Сегодня в 4.00 утра российские оккупационные войска открыли огонь из минометов, артиллерии, танков и систем Град-П (Партизан) в районе Красногоровки. По предварительной информации, силы АТО понесли потери 4 убитыми и 2 ранеными... Еще один наш воин погиб в результате обстрела Новгородского, что на донецком направлении", - сказал Лысенко.

Кроме того, по словам Лысенко, сразу трое военных погибли при подрыве на взрывном устройстве.

"В Новотошковке группа военных подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего трое военных погибли, еще трое ранены", - сообщил он.

По его словам, по состоянию на 11.20 четверга с начала суток в зоне АТО на востоке Украины зафиксировано 14 обстрелов со стороны сепаратистов, 8 из них – из тяжелого вооружения.

Напомним, ранее сегодня в полиции сообщили о массированных обстрелах Марьинки и Красногоровки.

Источник: korrespondent.net
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