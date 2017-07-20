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20. 07. 2017

В Кремле не подтвердили переговоры нормандской четверки

Кремль не подтвердил информацию, что телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) состоятся 24 июля 2017 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 20 июля.

"Нет, пока нет. Переговоры по линии помощников, по дипканалам продолжаются", – отметил Песков, отвечая на просьбу подтвердить эту информацию.

Накануне спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик анонсировал переговоры лидеров стран нормандской четверки в формате телеконференции на 24 июля.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ключи от мирного урегулирования ситуации на Донбассе находятся в Москве.

Источник: korrespondent.net
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