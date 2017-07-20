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20. 07. 2017

МИД: Берлин меняет курс в отношениях с Турцией

В связи с арестами немецких журналистов и правозащитников министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль объявил об изменении внешнеполитического курса ФРГ в отношении Турции. Это решение принято после согласования с канцлером Ангелой Меркель и главой Социал-демократической партии Мартином Шульцем  заявил Габриэль в четверг, 20 июля, в Берлине.

По словам министра, будут пересмотрены условия, на который Германия предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь, например, в качестве государственных гарантий под кредиты.

Кроме того, следует пересмотреть предоставление помощи Евросоюза в рамках подготовки Турции к вступлению в ЕС, сказал Габриэль. Помимо этого МИД Германии ужесточает свои рекомендации о безопасности для граждан ФРГ, желающих посетить Турцию.

Отношения с Турцией "невозможно развивать как прежде", заявил Габриэль. По его словам, на каждое новое обострение со стороны Анкары правительство Германии старалось реагировать спокойно в надежде, что турецкие власти начнут действовать разумно. И каждый раз в Берлине были "разочарованы".

Недавно в Стамбуле арестовали немца Петера Штойдтнера и еще пятерых правозащитников, которых турецкие власти обвиняют в поддержке террористической организации. 

Источник: korrespondent.net
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