В Крыму семь человек пострадали в масштабном ДТП

Сегодня ночью в Крыму на трассе между Симферополем и Белогорском произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей, передает Крыминформ со ссылкой на российскую полицию.

По информации силовиков, инцидент произошел на 24-м километре дороги Симферополь – Феодосия.

"Водитель автомобиля Ford Orion, двигаясь в сторону Белогорска со стороны Симферополя, выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Mokka, который после столкновения также выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с Volkswagen Passat, следовавшим за Ford Orion", – говорится в сообщении.

В ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей. От полученных травм скончалась женщина – пассажир автомобиля Opel Mokka.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Причины аварии выясняют эксперты.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня рано утром в Харькове автомобиль Daewoo Sens врезался в столб электросети на проспекте Гагарина. На месте аварии были обнаружены тела троих погибших.

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Источник: korrespondent.net