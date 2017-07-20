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20. 07. 2017

Деньги Януковича: Transparency хочет увидеть решение суда

Международная антикоррупционная группа Transparency International призывает украинский парламент поддержать публикацию решения суда, согласно которому были конфискованы 1,5 миллиардов долларов так называемых денег беглого президента Виктора Януковича. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее официальном сайте.

В Transparency отметили, что конфискация в размере 1,5 млрд долларов является беспрецедентным результатом в борьбе с коррупцией в Украине.

"Однако есть вопросы относительно легитимности процесса конфискации. Он может быть обжалован теми, чьи активы были изъяты, если надлежащая процедура не была соблюдена. Кроме того, публикации судебного решения требует законодательство Украины", – говорится в заявлении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности о дополнительном финансировании потребностей обороны за счет "денег Януковича".

Источник: korrespondent.net
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Украина
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