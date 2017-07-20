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20. 07. 2017

В ЛНР предложили навое название для жителей Донбасса

В самопровозглашенной ЛНР предложили называть жителей Донбасса новым термином – "донбасситы". Об этом сообщил "и.о. ректора" Луганского национального аграрного университета Михаил Орешкин.

"Мы издали вот такую книгу, это учебное пособие, первая часть. "Луганщина: славный путь через века и тысячелетия", где мы показываем нашу общность, так сказать, донбасскую. Был даже предложен термин такой "донбасситы", то есть это жители Донбасса", – сказал он.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Донецком национальном университете заявили об изучении донецкой речи и ее истоков. В вузе стартовал проект под названием "Донецкий региолект", в рамках которого будет составлен словарь. Также отмечалось, что проект "Донецкий региолект" выиграл грант фонда Русский мир.

Источник: korrespondent.net
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