В ЛНР предложили навое название для жителей Донбасса

В самопровозглашенной ЛНР предложили называть жителей Донбасса новым термином – "донбасситы". Об этом сообщил "и.о. ректора" Луганского национального аграрного университета Михаил Орешкин.

"Мы издали вот такую книгу, это учебное пособие, первая часть. "Луганщина: славный путь через века и тысячелетия", где мы показываем нашу общность, так сказать, донбасскую. Был даже предложен термин такой "донбасситы", то есть это жители Донбасса", – сказал он.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Донецком национальном университете заявили об изучении донецкой речи и ее истоков. В вузе стартовал проект под названием "Донецкий региолект", в рамках которого будет составлен словарь. Также отмечалось, что проект "Донецкий региолект" выиграл грант фонда Русский мир.

Источник: korrespondent.net