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20. 07. 2017

Названо имя погибшего возле киевского ТРЦ

Расстрелянным на парковке киевского ТРЦ Проспект оказался Асиф Мамедов, который с 2015 года разыскивался в России по подозрению в убийстве. Об этом сообщают Вести со ссылкой на полицию Киева.

Фото: cdn.10kanal
Асиф Мамедов
 

Погибший был объявлен в розыск полицией российского города Новокузнецк (Кемеровская область) подозрению в убийстве.

На месте преступления при погибшем обнаружили водительское удостоверение, выданное в одном из городов Алтайского края Российской Федерации. По национальности он был азербайджанец.

В полиции также сообщили, что у погибшего насчитали около 20 огнестрельных ранений. На месте происшествия изъяли гильзы калибром 5,45 мм.

После убийства преступники бросили автомат Калашникова и скрылись на автомобиле Lanos чёрного цвета. Убийц было двое.

Напомним, в Киеве перед торговым центром у метро Черниговская неизвестные расстреляли мужчину. Преступление произошло 19 июля около в 23.20 на парковке ТРЦ Проспект. 

Ранее директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что мужчина, которого расстреляли в ночь на 20 июля в Киеве, оказался убийцей из России.

Источник: korrespondent.net
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