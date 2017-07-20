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20. 07. 2017

В летнем лагере Бердянска отравились дети АТОшников

В бердянском лагере, где отдыхали 250 детей АТОшников, произошло массовое отравление. Об этом сообщает 061.ua со ссылкой на родителей детей в соцсетях.

"Минут 10 назад позвонил боец, служит с ребятами с нашего города, попросил помощи волонтёров!!! Из Днепра забрали детей АТОшников в оздоровительный лагерь в Бердянск... 250 детей!!! Почти все дети заболели какой-то непонятной инфекцией... Лежат с растройством, рвотой.. Администрация лагеря детей родителям не отдает и умалчивает данную ситуацию, чтобы скрыть всё это!!! Лечение - таблетки от расстройства и всё!! Родители в шоке. На данный момент родители собираются ехать туда за детьми, чтобы забрать их...", - написала Наталья Мищенко.

Точных данных о количестве отравившихся детей нет, но одна из родительниц говорит, что их не настолько много, как пишут.

"У меня ребенок в этом лагере, я постоянно с ним на связи, у них в отряде болеет 6 человек!В лагере всего 250 человек - вопрос -зачем врать и передергивать что заболели все!?Для чего сеять панику среди родителей и искать зраду!? Мой ребенок переболел пару дней назад - классический энтеровирус, два дня был в изоляторе . Персонал лагеря связывался со мной в том числе и доктор - и нормально объяснили ситуацию. Детей можно свободно забрать, как сделали некоторые родители...", - написала в комментариях Яна Бутырина. 

На сайте Бердянского горсовета прокомментировали информацию об отравлении детей и заявили, что лагерь работал без разрешения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции отравились более 700 военных.

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Источник: korrespondent.net
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