Под МВД убрали цветы и свечи в память о Шеремете

После окончания акции, посвященной годовщине убийства журналиста Павла Шеремета возле МВД в Киеве, дворники сразу смыли надпись на асфальте "Кто убил Павла?" и убрали принесенные цветы и свечи.

Об этом написала журналистка Эльвина Сеитбуллаева на своей странице в Facebook и обнародовала видео.

Как известно, сегодня, 20 июля, в ходе акции к годовщине убийства Павла Шеремета колонна участников прошла от места убийства журналиста мимо Администрации президента и остановилась у стен МВД. К участникам акции вышел представитель МВД Артем Шевченко и рассказал, что на последней пресс-конференции правоохранители рассказали об убийстве Шеремета все, что могли, - дальше следователи не позволяют ничего говорить. Он также констатировал, что личности убийц журналиста не известны.

Год назад Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль: он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Ни организаторы, ни исполнители взрыва до сих пор не установлены, а следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства

Amnesty International, посол Евросоюза и другие представители Запада требуют от украинских властей в кратчайшие сроки раскрыть убийство Шеремета.

Источник: korrespondent.net