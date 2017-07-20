В Венгрии россиян не пустили на стадион в одежде с советской символикой

Представителей российской делегации, в частности тренерского штаба команды по водному поло, на Чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште заставили снять футболки с красными пятиконечными звездами и надписями СССР.

Об этом агентству РИА Новости рассказал один из россиян, приехавший на соревнования. Это подтвердил и глава одной из спортивных федераций.

По словам собеседников агентства, о запрете им сказали венгерские полицейские, проводившие досмотр перед входом на стадион. Служители правопорядка ссылались на то, что советские звезды запрещены законом в Венгрии, поскольку приравнены к фашисткой символике.

Сотрудник службы безопасности принес извинения россиянам и предупредил, что в одежде с советской символикой на мероприятие никого не пустят. Кроме того, нарушителям могут грозить штрафы, лишение аккредитации и даже высылка из страны.

Напомним, в последние дни разгорелась дискуссия между РФ и Польшей относительно намерений последней снести все памятники советской эпохи.

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Источник: korrespondent.net