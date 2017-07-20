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20. 07. 2017

Президентом Индии избран националист из касты неприкасаемых

Новым президентом Индии избран индуистский националистический лидер Рам Натх Ковинд. В поддержку 71-летнего представителя правящей партии Бхаратия джаната парти проголосовали почти две трети депутатов индийского парламента и законодательных органов ее штатов. Об этом сообщил глава избирательной комиссии Ануп Мишра в четверг, 20 июля.

Бывший губернатор штата Бихар Ковинд одержал победу над кандидатом от оппозиции - 72-летней Мейрой Кумар - первой в Индии женщиной, сумевшей занять пост председателя нижней палаты индийского парламента. Примечательно, что и Ковинд, и Кумар являются представителями касты неприкасаемых (далитов), которая в традиционном индуизме считается низшей.

Рам Натх Ковинд является ветераном "Национального добровольческого корпуса" - индуистской организации, которую обвиняют в разжигании религиозной ненависти к мусульманам. Эта организация является идеологической прародительницей Бхаратия джаната парти - партии премьер-министр Индии Нарендры Моди, которая располагает достаточным количеством мест и в федеральном парламенте, и в парламентах отдельных штатов для того, чтобы провести предпочтительного для нее кандидата.

Пост президента в Индии - преимущественно церемониальный. Исполнительная власть сосредоточена в руках премьер-министра. Тем не менее президент играет ключевую роль в период политических кризисов, например, в случае неопределенного исхода всеобщих выборов, когда он решает, какая именно партия будет формировать новое правительство.

Церемония инаугурации новоизбранного президента Ковинда состоится 25 июля.

Отметим, Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться в ближайшее время от поездок в Индию в связи со сложной ситуацией с безопасностью в этой стране. 

Источник: korrespondent.net
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