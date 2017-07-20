Секретная встреча Трампа с Путиным. О чем говорили

В Кремле сегодня подтвердили, что на саммите Большой двадцатки был второй разговор между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, но отказались расценивать его как секретный.

Еще во время саммита 8 июля американское издание BuzzFeed писало о продолжительном разговоре Трампа и Путина во время ужина в Гамбурге.

Однако только с 17 июля другие издания, такие как Reuters и The Hill, нашли подтверждения этой информации у своих источников.

По их данным беседа продолжалась около часа. Как рассказал глава международной консалтинговой фирмы Eurasia Group Иан Бреммер газете The Hill, при разговоре присутствовал только переводчик Путина, что является нарушением протокола нацбезопасности США.

"Был очень долгий ужин, около трех с половиной часов. Посреди него Трамп встал и на виду у всех пересел к Путину, с которым проговорил около часа", - добавил политолог.

По его мнению, это может ослабить доверие союзников к Вашингтону как гаранту их национальной безопасности по линии НАТО.

Корреспондент.net разбирался во второй встрече Путина и Трампа на саммите G20.

Разговор в шутливой форме

Первым на новость отреагировал американский президент. В Twitter он назвал историю о секретном ужине с Путиным "фейковой и жуткой".

"Все лидеры G20, и супруги, были приглашены канцлером Германии. И пресса знала! СМИ с фейковыми новостями" становятся все более нечестными. Даже ужин, устроенный для ведущих 20 лидеров в Германии, выглядит зловеще!", - написал Трамп.

Вскоре Белый дом заявил, что сообщения американских СМИ о "тайной" встрече лидеров 7 июля являются продолжением антироссийской истерии.

На вопрос журналистов о том, почему о такой встрече не рассказали ранее, представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что об участии в ужине было объявлено заранее.

"Это был официальный ужин, он был организован канцлером Германии. Более 40 человек было там. У них был короткий разговор во время официального ужина. Я не буду вдаваться в детали"... Было бы крайне неловко, если бы они сидели за ужином и не говорили друг с другом", - указала представитель Белого дома.

На вопрос, обсуждали ли лидеры вопрос санкций, она в очередной раз озвучила заявление Белого дома о том, что лидеры обсуждали только санкции, связанные с вмешательством России в выборы США.

Позже Дональд Трамп сам рассказал подробности в интервью газете New York Times. Он сказал, что в ходе его неформальной встречи с Путиным говорил об усыновлении детей.

Американский лидер заявил, что беседовал с российским президентом, который сидел рядом спервой леди США, "примерно 15 минут, в основном в шутливой форме".

"Подходило время десерта. Я подошел просто сказать "привет" Мелании и, находясь там, поздоровался с Путиным. На самом деле, это была беседа в шутливой форме. Это был недолгий разговор, может быть, 15 минут. Мы просто говорили обо всем. Вообще, было очень интересно, мы говорили об усыновлении", - рассказал Трамп.

20 июля американские СМИ опубликовало видео, на котором видно, как Дональд Трамп жестами пытается обратить внимание Владимира Путина.

Старший политический обозреватель газеты Washington Post Аарон Блейк допускает, что у Трампа и Путина есть "дела, которые нужно было обсудить вдали от любопытных глаз", в том числе госсекретаря Тиллерсона, присутствовавшего на состоявшейся ранее в тот же день формальной встрече президентов, подчеркивает он.



Блейк также не исключает, что Трамп мог специально спровоцировать шумиху в СМИ, чтобы извлечь из этого политическую выгоду, а именно получить очередную возможность назвать сообщения журналистов фейковыми, тем самым сплотить вокруг себя электорат, как это произошло во время президентских выборов в 2016 году. Кремль ничего не скажет Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 19 июля заявил, что Путин и Трамп в течение двух дней общались в ходе саммита G20 в Гамбурге, но никаких "тайных" встреч не было. "Действительно, они имели возможности переговорить во время обеда, собственно, продолжили какой-то обмен по тем темам, которые были на двусторонней встрече, фигурировали на повестке дня, но опять же позиционировать это как какую-то отдельную встречу, которую пытаются от кого-то утаить - это проявление той самой шизофрении", - указал Песков. На следующий день, после того как Трамп рассказал о теме беседы, спикер Кремля заявил, что лидеры обсуждали тему усыновления. "Могу подтвердить, действительно, эта тема затрагивалась. Больше ничего сказать не могу", - сказал Песков. Причем тут дети Недавно разгорелся скандал из-за встречи Донльда Трампа-младшего с российским юристом Натьей Весельницкой, которая, по сообщениям СМИ, должна была передать ему компромат на оппонента его отца Хиллари Клинтон. Согласно New York Times, Весельницкая известна как противница американского "закона Магнитского" и пытается пролоббировать его отмену. Именно этот закон стал поводом для введения Россией запрета на усыновление российских сирот американцами. Дональд Трамп-младший рассказал, что знакомый предложил ему встретиться с человеком, обладавшим информацией, которая "могла оказаться полезной для кампании" его отца. "Перед встречей я не знал ее имени. Я попросил Джареда [Кушнера] и Пола [Манафорта] присоединиться, однако ничего им не сказал о предмете встречи", - заявил он. Дональд Трамп-младший "После обмена любезностями женщина сообщила, что у нее есть информация о том, что некие связанные с Россией лица финансируют Национальный комитет Демократической партии и поддерживают Клинтон. Ее заявления были расплывчатыми, неопределенными и содержали мало смысла. Никакой дополнительной информации она не предоставила", - добавил сын президента США. Затем Весельницкая начала разговор о программе усыновления российских детей американцами. "Стало ясно, что это и было настоящей целью беседы, а обещания предоставить потенциально полезную информацию были просто предлогом", - сказал Дональд Трамп-младший. Наталья Весельницкая подтвердила факт встречи, но заявила, что на ней "никак не обсуждалась президентская кампания". Сам резидент США в интервью NYT "назвал любопытным" то, что всплыла тема усыновления, так как "его сын, Дональд Трамп-младший сообщил, что это было темой его встречи с несколькими россиянами, имеющими связи с Кремлем в ходе прошлогодней кампании".

Источник: korrespondent.net