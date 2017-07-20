В штабе уточнили потери среди военных в АТО

За сегодняшний день на Донбассе погибли четыре украинских военных, один попал в плен, а еще семь получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook вечером в четверг, 20 июля.

В штабе уточнили, что за минувшие сутки, 19 июля 2017 года, в зоне АТО четверо военнослужащих ВСУ погибли: один военный – от пули вражеского снайпера, трое – во время подрыва на минно-взрывном устройстве. Еще трое военнослужащих получили ранения.

"Вооруженные силы Украины дали достойный отпор противнику, который понес значительные потери погибшими и ранеными", – сказано в сообщении.

Ранее сегодня спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что в результате обстрелов погибли девять украинских военных.

Источник: korrespondent.net