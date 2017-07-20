Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июля 2017, четверг, 19:09
+25°C
Завтра +23°C
+25°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,24
20. 07. 2017

В штабе уточнили потери среди военных в АТО

За сегодняшний день на Донбассе погибли четыре украинских военных, один попал в плен, а еще семь получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook вечером в четверг, 20 июля.

В штабе уточнили, что за минувшие сутки, 19 июля 2017 года, в зоне АТО четверо военнослужащих ВСУ погибли: один военный – от пули вражеского снайпера, трое – во время подрыва на минно-взрывном устройстве. Еще трое военнослужащих получили ранения.

"Вооруженные силы Украины дали достойный отпор противнику, который понес значительные потери погибшими и ранеными", – сказано в сообщении.

Ранее сегодня спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что в результате обстрелов погибли девять украинских военных.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сказали или работать, или увольняться. Неприятненький расклад.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.