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20. 07. 2017

Попросивших украинцев субсидии стало вдвое больше

За субсидиями для возмещения расходов на оплату услуг ЖКХ с января по июнь 2017 года обратилось 6,328 млн домохозяйств. Это в 2 раза больше, чем в январе-июне 2016 г. При этом на домохозяйства в городах приходилось 68,1% таких обращений, сообщает Госслужба статистики. 

С начала года были назначены субсидии 3,667 млн домохозяйств (57,9% из числа обратившихся), из них в городах – 2,496 млн домохозяйств, в сельской местности – 1,172 млн. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество таких домохозяйств увеличилось на 573,4 тыс., или на 18,5%. 

По данным Госстата, в июне субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 2,356 млн домохозяйств, из них 41,9% состояли из одного человека, 27,2% - из двух, остальные - из трех и более человек.

Общая сумма субсидий в январе-июне текущего года составила 2,740 млрд грн (из них в городах – 1,872 млрд грн, в сельской местности - 869 млн грн), в соответствующем периоде 2016 г. – 2,479 млрд грн (в городских поселениях – 1,444 млрд грн, в сельской местности – 1,035 млрд грн). 

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июне 2017 уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 24,2% и составил 164,9 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создадут реестр получателей субсидий.

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Источник: korrespondent.net
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