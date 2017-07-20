В Киеве налоговика задержали на взятке в 260 тысяч

В Киеве во время получения взятки в сумме 260 тысяч гривен задержан сотрудник отдела фискальной службы в Киевской области. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

В частности, оперативники столичного управления защиты экономики Нацполиции и следователи прокуратуры АР Крым выяснили, что налоговики организовали систему вымогания денег с предпринимателей. Они настаивали на том, что бизнес-партнеры предпринимателей имеют признаки фиктивности и угрожали иском в суд о признании заключенных договоров недействительными в случае невыплаты мзды.

Во время проведения оперативных мероприятий правоохранители установили, что должностные лица требуют от представителя общества 260 тысяч гривен неправомерной выгоды за отзыв искового заявления в суд.

В результате 19 июля в Печерском районе правоохранители задержали главного государственного налогового ревизора-инспектора Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Киевской области. 26-летний ревизор-инспектор получил 260 тысяч гривен неправомерной выгоды, которые должен был передать руководителю отдела ГУ ДФС в Киевской области.

В настоящее время ревизор-инспектор задержан, ему сообщили о подозрении в совершении преступления.

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Источник: korrespondent.net