Оскорбление украинцев. Зарубежные СМИ о Малороссии

Заявление лидера сепаратистов из ДНР Александра Захарченко о создании государства Малороссии буквально взорвало медиа-пространство.

Слова Захарченко активно комментировали, как зарубежные правительства, так и зарубежная пресса.

Наделать шуму - Le Temps

"До XIX века название Малороссия использовалось для обозначения украинских земель, примерно так, как термин Нижняя Германия использовался для обозначения нынешних Нидерландов", - поясняет Андреас Умланд, немецкий политолог, преподаватель Национального университета "Киево-Могилянская академия".

"Концепция Малороссии снова появилась несколько лет назад в речи российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, который выразил идею о том, что обозначенные таким словом земли, а значит большая часть Украины, принадлежали России", - указывает Умланд. По мнению эксперта, объявление об этом "новом государстве" может означать изменение стратегии Кремля в сторону расширения сепаратистского процесса на Украине.

Возможно, речь идет о внезапной прихоти руководителей непризнанных республик Донецка и Луганска наделать шуму, поскольку, на удивление, российские СМИ (видимо, застигнутые врасплох) в первые минуты не подхватили инициативу о признании "малой России" великой Екатерины.

Пророссийские сепаратисты выступают за государство, в котором "деятельность всех политических партий будет упразднена". Зато, само собой разумеется, они не хотят отказываться от свободы безвизовых поездок по Европе, недавно обретенной Украиной.

Шантаж Кремля – Die Welt

Создание Малороссии на Востоке Украины может быть использовано Кремлем для дальнейшего шантажа Киева и Запада, а также может служить отвлекающим маневром.

Москва хочет вынудить Украину признать "автономный статус" Донецка и Луганска, "не выводя оттуда российских военных, не разоружая "сепаратистские" банды и не возвращая контроль над границей с Россией украинским властям".

Москва официально придерживается Минских договоренностей, однако не собирается выполнять свои обязательства и продолжает поддерживать своих ставленников, выстраивающих на Донбассе параллельные псевдогосударственные структуры, говорится в статье. В регионе "процветает террористический беспредел, запрещены партии, и, по словам основателей Малороссии, так должно остаться и впредь".

Для России главное - дестабилизировать Украину и помешать ей двигаться в направлении демократической Европы. Неслучайно провозглашение псевдогосударства совпало с годовщиной крушения пассажирского лайнера над территорией, подконтрольной сепаратистам. Существуют неопровержимые доказательства того, что самолет был сбит ракетой российского производства, однако Путин вину отрицает. Малороссия может быть в этой связи отличным отвлекающим маневром.

Удар по переговорам – Financial Times

Это очередной удар по застопорившимся мирным переговорам, призванным положить конец конфликту, который длится больше трех лет.

Киев отмел заявление Захарченко, главы самопровозглашенной ДНР, сочтя его политической провокацией. Украинские и российские официальные лица предостерегли, что это предложение нарушает условия Минских договоренностей.

Вмешательство Захарченко - удар по возобновленным усилиям США, которые стараются понудить стороны к заключению прочного мирного соглашения. На прошлой неделе госсекретарь Тиллерсон посетил Киев и обвинил Россию в обструкции попыток урегулирования конфликта, который разгорелся после аннексии Москвой Крыма.

Заявление Захарченко приведет к эскалации конфликта – Handelsblatt

Пророссийские сепаратисты, провозгласив "Малороссию", сильно удивили даже своих союзников.

Идея собственного государства на востоке Украине не нова: часть Донбасса находится под контролем пророссийских повстанцев с апреля 2014 года, и сначала они хотели провозгласить государство "Новороссия", которое бы состояло из обширных территорий на востоке и юге Украины. Также несколько раз повстанцы называли своей главной целью присоединение к России по примеру аннексированного в 2014 году Крыма. Однако каждый раз Кремль отказывал им.

В ходе второй попытки Захарченко назвал столицей новой страны Донецк, а Киеву отвел статус исторического и культурного центра. Захарченко сказал, что Малороссия - многонациональное государство, "мост" между Востоком и Западом. По мнению Захарченко, сближение с Востоком должно произойти через реинтеграцию в СНГ и вхождение в управляемый Москвой Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Касательно Запада Захарченко интересует полученный Киевом безвизовый режим с Евросоюзом.

С военной точки зрения заявление Захарченко "не приведет к каким-либо последствиям: крупного наступления повстанцев с целью изменения линии фронта не будет", говорится в статье. Тем не менее, бои на Донбассе продолжаются, а напряженность в регионе после слов Захарченко в любом случае возрастет. Теперь обсуждавшиеся в Киеве инициативы по отмене блокады и завершению так называемой АТО точно будут свернуты. Глава украинского МИДа Павел Климкин обвинил Москву в попытке разыграть "абхазский сценарий".

Провокация на высшем уровне - Sueddeutsche Zeitung

Политологи от Москвы до Парижа спорят, сделал это лидер сепаратистов Александр Захарченко сам или ему дали указание из Москвы. Как то ни было, заявление о провозглашении нового государства под названием Малороссия отразится на Минском процессе и ситуации вокруг линии соприкосновения украинской армии с сепаратистами, пользующимися поддержкой России.

"Весь этот "хайп" по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность", - цитирует агентство РИА "Новости" человека, который, как следует из сообщения, пересказал мнение советника российского президента Владислава Суркова.

Украинский политолог из независимого центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова полагает, что "произошедшее в первую очередь имело целью спровоцировать украинское правительство на необдуманные высказывания". Кроме этого, "Захарченко зачитывал свое заявление с листа, словно незнакомый текст". "По всей видимости, провокатору что-то нашептывали на ухо", - уверена Решмедилова.

Проект Малороссия провокационен для всех украинцев: территория сегодняшней Украины называлась Малороссией во времена царской России, до тех пор, пока украинское национальное движение в середине XIX века не отреклось от него, приняв название Украина. Это стало шагом к собственной государственности, который многие приверженцы российского империализма оспаривают до сих пор.

"Вообще, провокации происходят каждый раз перед встречами контактной группы с представителями Киева и сепаратистами, - отметила Решмедилова. - И самым лучшим вариантом было бы просто их игнорировать, ведь каждый комментарий придает им дополнительный вес".

Оскорбление для украинцев - The Washington Post

Новости о предложении создать Малороссию быстро вызвали осуждение международного сообщества, а президент Украины Петр Порошенко назвал ДНР "кукольным театром, передающим послания из России".

Что примечательно, и Россия, и другие сепаратистские движения на Восточной Украине отмежевались от этой инициативы, причем самопровозглашенная Луганская народная республика заявила, что ее заранее не уведомили о провозглашении и что обсуждение этого проекта "несвоевременно".

Когда напряженность между Киевом и поддерживаемыми Россией повстанцами обострилась в 2014 году, сепаратисты заговорили о концепции Новороссии. Это название относилось к территории современной Восточной Украины - земель, отвоеванных у Османской империи Российской империей в конце XVIII века.

Однако Малороссия отличается от Новороссии. Это слово, как считается, восходит к средневековому периоду, но оно вошло в повсеместное употребление в эпоху Российской империи в XIX веке: тогда оно использовалось для описания территории современной Украины. Этот термин давно считается архаическим на Украине, некоторые националисты используют его пренебрежительно, иногда он применяется как оскорбительное название русифицированных украинцев на востоке страны.

Несмотря на то, что Малороссия в обозримом будущем вряд ли станет признанным государством, ее провозглашение во вторник показывает, что не было достигнуто значительного прогресса в поиске решения конфликта на Восточной Украине с момента вступления в силу Минского соглашения в 2015 году.

Согласовано в Москве – Новая газета

Предложение Захарченко грозит обернуться дипломатическим скандалом. Правительства Германии и Франции - государств-гарантов Минских соглашений - уже потребовали от России негативной реакции на инициативу главы ДНР.

Источники, близкие к администрации президента России, впрочем, утверждают, что главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР обязаны согласовывать с Москвой свои шаги, поскольку от нее критически зависят. Однако с кем именно в этот раз согласовывал свои заявления Захарченко, остается неясным.

Глава Центра политической коньюнктуры Алексей Чеснаков полагает, что к политике инициатива Захарченко вообще не имеет отношения. "Проект выдвинут писателями и блогерами, близкими к руководству ДНР. В самом руководстве его многие считают несогласованным".

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов называет Захарченко "опытным политиком", и считает, что делать такие заявления без согласования с Москвой, да еще перед встречей в Минске трехсторонней контактной группы, мог бы только недалекий человек.

Вполне возможно, что глава ДНР просто запутался в согласованиях в башнях Кремля, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. "То, что его заявление согласовано с кем-то в Москве, очевидно. А вот с кем - большой вопрос, - заявил эксперт. - Задумка же, видимо, была такова: давайте напугаем Запад, покажем, что если вы не пойдете на уступки, появится Малороссия Захарченко".

Местная самодеятельность - Ведомости

От поддержки проекта "Малороссия" сразу же отказались и в Кремле, и даже в самопровозглашенной ЛНР. Судя по скорости и громкости окриков из Москвы, идея провозглашения Малороссии больше похожа на местную самодеятельность, чем на кремлевскую комбинацию, что оставляет открытым вопрос о контроле Москвой ситуации в Донецке.

Источник: korrespondent.net