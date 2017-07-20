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20. 07. 2017

Под Днепром на учениях ранены восемь военных

Во время проведения учебных стрельб на полигоне в Черкасском (Днепропетровская область) сегодня, 20 июля, около восьми утра получили ранения разной степени тяжести сразу восемь военнослужащих. Об этом сообщает оперативное командование Восток Вооруженных Сил Украины на своей странице в соцсети Facebook.

"20 июля во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239 общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих. Четверо госпитализированы в Днепропетровский военный госпиталь, трое - в областную клиническую больницу им. Мечникова, один военнослужащий находится в 68 военном госпитале (пгт.Черкасское)", - говорится в сообщении.

Указано, что в результате намотки детонирующего шнура от переносной установки разминирования на каток танка произошел взрыв инженерного боеприпаса.

Для выяснения причин и обстоятельств травмирования начато служебное расследование. Военная прокуратура Южного региона Украины возбудила уголовное производство.

Напомним, ранее на этой неделе вблизи пгт Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области на территории военного полигона Минобороны в результате проведения учебных стрельб начался пожар. 

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Источник: korrespondent.net
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