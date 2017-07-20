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20. 07. 2017

В ЛНР хотят называть жителей Донбасса донбасситами

В ЛНР выпустили книгу "Луганщина: славный путь через века и тысячелетия", где предложили ввести термин "донбасситы". Об этом в эфире сепаратисткого СМИ заявил и.о. ректора Луганского национального аграрного университета Михаил Орешкин.

По его словам, на оккупированных территориях востока Украины существует "гуманитарная программа воссоединения народа Донбасса".

"Мы участвуем в гуманитарной программе очень активно. В том числе мы издали вот такую книгу, это учебное пособие, первая часть. "Луганщина: славный путь через века и тысячелетия", где мы показываем общность нашу, так сказать, донбасскую. И даже был предложен термин такой, как "донбасситы", то есть это жители Донбасса",  - заявил Орешкин.

Напомним, ранее глава ДНР Захарченко предложил создать новое государство Малороссия. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. 

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Источник: korrespondent.net
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