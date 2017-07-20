Озвучены новые требования МВФ к Украине

Для завершения четвертого пересмотра программы EFF с Международным валютным фондом (МВФ) должны быть выполнены ключевые требования: пенсионная реформа, приватизация и борьба с коррупцией. Об этом сообщил официальный представитель Фонда Уильям Мюррей, пишет Интерфакс-Украина.

"Четвертый пересмотр программы советом директоров возможен после того, как требуемые в рамках этого пересмотра реформы будут имплементированы. Основными из них являются пенсионная реформа, меры по ускорению приватизации и конкретные результаты в борьбе с коррупцией", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг.

Помимо этого, добавил Мюррей, в рамках четвертого пересмотра важными также являются продолжение фискальной реформы и реформа энергетического сектора.

Что касается земельной реформы, по словам представителя МВФ, она по-прежнему является важным условием программы. Вместе с тем, чтобы достичь консенсуса по ключевым вопросам, необходимо отсрочить ее до конца года.

Открытая МВФ в марте 2015 года, четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $16,75 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,6 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

Согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, до конца 2017 года были запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября. В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь $1,907 млрд, по итогам пятого - $1,28 млрд, по итогам шестого – $1,28 млрд. В целом - около $4,46 млрд.

В 2018 году планируются остальные четыре пересмотра, по итогам которых Украина может привлечь около $955 млн. В целом - около $3,82 млрд.

Напомним, ранее СМИ заявляли, что МВФ готов закрыть глаза на земельную реформу.

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Источник: korrespondent.net