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20. 07. 2017

Бессмертный: Порошенко анонимно сидит в Facebook

Президент Порошенко активно  пользуется социальными сетями. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал Роман Бессмертный.

"Есть люди, которых ог постоянно читает. Причем он заходит в друзья под чужими именами", - заявил Бессмертный.

При этом политик заявил, что знает эти имена, но называть их отказался.

"Дело в том, что трудоспособность президента уникальна. У него график с 18 до 6 утра. Это человек со смещенным графиком активности", - добавил Бессмертный. 

Напомним, ранее сообщалось, что 21 июля в Киеве состоится встреча Лукашенко и Порошенко.

Порошенко выступил на фоне баннера с ошибкой

Источник: korrespondent.net
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