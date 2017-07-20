Бессмертный: Порошенко анонимно сидит в Facebook

Президент Порошенко активно пользуется социальными сетями. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал Роман Бессмертный.

"Есть люди, которых ог постоянно читает. Причем он заходит в друзья под чужими именами", - заявил Бессмертный.

При этом политик заявил, что знает эти имена, но называть их отказался.

"Дело в том, что трудоспособность президента уникальна. У него график с 18 до 6 утра. Это человек со смещенным графиком активности", - добавил Бессмертный.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 июля в Киеве состоится встреча Лукашенко и Порошенко.

Порошенко выступил на фоне баннера с ошибкой

Источник: korrespondent.net