Без подозреваемых. Год после убийства Шеремета

Сегодня исполняется год со дня убийства известного журналиста, теле и радиоведущего Павла Шеремета.

Автомобиль, в котором находился Шеремет, был взорван в центре Киева. Правоохранители отчитывались о невероятном количестве экспертиз и материалов следствия, привлекали зарубежных специалистов, но ни к каким результатам расследование так и не привело.

Корреспонент.net вспоминает перипетии в деле Шеремета.

Официальное следствие

"Это дело нашей чести - принять все меры, чтобы в кратчайшие сроки это преступление было раскрыто", - говорил президент Украины Петр Порошенко сразу после убийства Шеремета.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался допросе в ходе следствия тысячи людей, изучении 150 терабайт видео с камер наблюдения, обработке сотен тысяч соединений мобильной святи, назначении 16 комплексных экспертиз.

Все эти действия привели к тому, что по делу Шеремета нет ни одного подозреваемого. Даже с ключевой версией мотивов этого преступления правоохранители определились с трудом.

Сначала, как всегда, говорили о “руке Москвы”, сейчас приоритетная версия – профессиональная деятельность Шеремета. При этом в каких-то громких расследованиях он никогда замечен не был.

"Остается несколько версий. Ключевая – убийство из-за профессиональной деятельности гражданина России и журналиста Павла Шеремета, который работал в Украине, в России, а еще до этого в Беларуси", – заявил сегодня пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

По его словам, в кругу причастных - "не один точно", но нет четкого подозреваемого или подозреваемых.

"Кто убил Павла Шеремета – ответа на этот вопрос нет, потому что преступление не раскрыто, следствие в данные момент не имеет процессуальных подозреваемых", – заявил Шевченко.

Зацепки

На видео с камер наблюдения, которые обнародовали следствие, видно, как взрывчатку под машину Шеремета ночью закладывает женщина. Помогает ей мужчина. Эти же два человека могли находится возле места преступления и в момент взрыва.

Фотороботов мужчины и женщины до сих пор нет. "Если следствие будет в полном тупике, оно раскроет эти лица", – заявил Шевченко.

По данным СМИ, следствие подозревает, что мужчина и женщина, закладывающие взрывчатку – могли служить в украинских добровольческих батальонах.

Но были на месте преступления и другие люди.

Тень СБУ

Журналистам “Слідство.інфо”в ходе собственного расследования удалось получить доступ к камерам наблюдения, которые не заинтересовали правоохранителей.

На этом видео видно, как на протяжении нескольких часов пока преступники закладывали взрывчатку под машину Шеремета, возле его дома находились еще две машины.

В одной из них оказался сотрудник СБУ Игорь Устименко. Он согласился встретится с журналистами и признался, что он действительно был в тот день возле дома Шеремета, но никого не видел, а якобы подрабатывал “слежкой за детьми”.

После публикации журналистского расследования в СБУ заявили, что Устименко уволился из службы в 2014 году. Приказа о его увольнении не показали.

Следствие о существовании Устименко даже не подозревало. Его вызвали на допрос, но никакого ареста за этим не последовало.

Бывший СБУшник дежурит возле дома жертвы вовремя закладки бомбы – не странно ли? Бывают ли бывшие СБУшники? Слишком много совпадений?

На эти и другие вопросы ответов у правоохранителей нет.

"Мы признаем, что определенные просчеты (в следствии) могли быть, но они исправлены", - заверил Шевченко.

Источник: korrespondent.net