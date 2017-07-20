Лукашенко прибыл в Киев с официальным визитом

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Украину. Об этом сообщает его пресс-служба.
Самолет беларуского лидера приземлился в международном аэропорту "Борисполь".
"Программой визита на 21 июля запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе", — сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что по итогам переговоров с Порошенко планируется подписание ряда соглашений.
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Источник: korrespondent.net