Гиркин: Мы не сбивали MH17 за неимением средств

Игорь Гиркин (Стрелков) ответил на вопросы о сбитом в 2014 году малайзийском Boeing во время дебатов с Навальным. Он заявил, что сепаратисты его не могли сбить за неимением средств.

Напомним, 17 июля 2014 года, когда Стрелков занимал пост "министра обороны ДНР", над Донбассом был сбит пассажирский Boeing МH17 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

"То же самое, что отвечал до этого, я отвечу. Ополчение Boeing не сбивало за отсутствием средств, которыми оно могло сбить", - сказал Стрелков.

"Все средства противовоздушной обороны, которые были у меня в распоряжении включали пять ПЗРК „Игла“ и одну „Стрела-10“, которая на момент падения Boeing находилась в Зугрэсе и прикрывала Зугрэс. Соответственно ополчение, подчиненное мне, Boeing сбить не могло от слова „никак“, - сказал Стрелков.

Он также сказал, что готов поклясться на Библии, что знаменитого сообщения об "упавшей птичке" тоже не писал.

Виновников падения МН17 будут судить в Нидерландах

Источник: korrespondent.net