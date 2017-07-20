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20. 07. 2017

Самолет США провел новую разведку над Донбассом

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 в четверг совершил длительный разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

Во время полета американский дальний беспилотник курсировал с севера на юг вдоль всей линии разграничения Украины с ДНР и ЛНР. Разведчик совершил не менее пяти пролетов на небольшом удалении к западу от нее на высоте около 16 километров. Находясь над Луганской областью, он также дважды приближался на расстояние около 40 километров к границам России в районе Белгородской и Воронежской областей.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 километров беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также пограничными областями России.

Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тысяч метров.

Это уже второй полет американского беспилотника на Донбассе с минувшего воскресенья. Ранее беспилотник совершил полет в мае.

 

Источник: korrespondent.net
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Украина
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