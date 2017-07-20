Журнал Time выйдет с портретом Путина на обложке

На обложке нового номера журнала Time, который выйдет 31 июля, будет изображен портрет президента России Владимира Путина. Обложка опубликована на сайте издания.

Лицо Путина угадывается во множестве стандартных иконок учетных записей разных оттенков серого цвета.

На обложку вынесен заголовок главной статьи выпуска: "Секретный план, чтобы сорвать заговор Путина по выборам". В статье рассказывается о вмешательстве российских хакеров в выборы президента США.

time.com

Напомним, в январе разведка США опубликовала доклад о хакерских атаках России с целью вмешательства в выборы президента.



США вмешиваются в выборы по всему миру – Путин

По данным СМИ, Российский институт стратегических исследований (РИСИ), контролируемый президентом РФ, разработал план по вмешательству в президентские выборы в США для победы Дональда Трампа.

Источник: korrespondent.net