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20. 07. 2017

Суд отстранил от должности директора Львовского бронетанкового завода

Соломенский районный суд Киева отстранил от должности до 13 сентября директора Львовского бронетанкового завода (ЛБТЗ) Романа Тымкива по совместному ходатайству Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). О подозрении ему было сообщено в рамках расследования уголовного производства по факту растраты средств в процессе закупки двигателей для нужд Вооруженных Сил Украины. Кроме директора ЛБТЗ в причастности к коррупционной схеме подозреваются еще 4 человека", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, 14 июля сотрудники НАБУ и САП задержали ряд офицеров ВСУ и руководителей Львовского бронетанкового заводапо подозрению в махинациях на десятки миллионов гривен при закупках двигателей для танков.

Арестован замдиректора Житомирского бронетанкового завода

Соломенский райсуд Киева постановил взять директора завода Романа Тымкива под стражу с возможностью внесения залога в два миллиона гривен. 18 июля за Тымкива был внесен залог, он вышел на свободу.

Источник: korrespondent.net
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